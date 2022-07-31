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Политика

Армен Мнацаканян предложил создать федеральную программу по ремонту детских садов

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Армен Мнацаканян в ходе двусторонней встречи с депутатом Госдумы РФ, заместителем руководителя фракции партии «Единая Россия» Александром Борисовым заявил о необходимости создать федеральную партийную программу по ремонту дошкольных муниципальных учреждений, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Армен Мнацаканян назвал глобальной темой ремонт дошкольных учреждений. «Я бы хотел, чтобы эту программу приняли», - подчеркнул депутат и добавил, что для ремонта дошкольных учреждений регионам нужны большие средства. Он попросил Александра Борисова озвучить инициативу партийному руководству в Москве.

Александр Борисов заметил, что это одна из первостепенных тем, и отметил, что Псковская область не единственный регион, который нуждается в этой программе.

«Наверняка инициатива будет поддержана другими регионами. Соответственно, я думаю, что может вырасти полноценная партийная программа с конкретной строчкой в бюджете», – отметил Александр Борисов.

«При необходимости мы можем составить соответствующее обращение», – заметил Армен Мнацаканян.

В ходе встречи Александр Борисов и Армен Мнацаканян также обсудили взаимодействие фракции «Единой России» в Госдуме с фракцией «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов.

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