Новые сотрудники поступили на службу в псковскую полицию

13:15, 03 августа 2022, ПАИ

Группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Молодые полицейские поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу для поддержания правопорядка и общественной безопасности.

Новоиспечённых сотрудников к присяге привёл начальник центра профессиональной подготовки УМВД полковник полиции Владимир Куприянов. Традиционно собравшимся в музее полиции юношам и девушкам пожелали с честью и достоинством нести высокое звание полицейского, добросовестно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи.

Теперь новые сотрудники приступят к выполнению своих обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел региона.