Перила лестницы на стену Окольного города в Пскове пострадали от рук вандалов
Вандалы повредили перила лестницы, ведущей на стену Окольного города около сквера Породнённых городов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Деревянные перила выломаны почти на самом верху, у основания лестницы.
Окольный город – пятое кольцо укреплений Пскова, охватывает современный центр города и Старое Запсковье. Стены Окольного города в целом сохранились (особенно вдоль реки Великой и улицы Свердлова (Стенной), кроме части стен на Запсковье вдоль Застенной и Гремячей улиц.
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