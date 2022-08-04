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Общество

Перила лестницы на стену Окольного города в Пскове пострадали от рук вандалов

Вандалы повредили перила лестницы, ведущей на стену Окольного города около сквера Породнённых городов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Деревянные перила выломаны почти на самом верху, у основания лестницы. 

Окольный город – пятое кольцо укреплений Пскова, охватывает современный центр города и Старое Запсковье. Стены Окольного города в целом сохранились (особенно вдоль реки Великой и улицы Свердлова (Стенной), кроме части стен на Запсковье вдоль Застенной и Гремячей улиц.

  • Стена Окольного города
    Фото: ПАИ
  • Стена Окольного города
    Фото: ПАИ
  • Стена Окольного города
    Фото: ПАИ
  • Стена Окольного города
    Фото: ПАИ

 

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Перила лестницы на стену Окольного города в Пскове пострадали от рук вандалов

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