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Общество

В России число жертв в ДТП с электросамокатами за полгода выросло вдвое

Количество дорожных происшествий с участием электросамокатов за первое полугодие 2022 года выросло более чем в полтора раза. Число погибших в них удвоилось, достигнув шести человек, сообщает «Коммертантъ» со ссылкой на МВД.

Согласно приведённым данным, в 78,9 % случаев в происшествиях участвовали маломощные СИМ с двигателем до 0,25 кВт. В 69,1 % происшествий устройства принадлежали физическим лицам, в 30,9 % были арендованы. В 78,8 % случаев ДТП регистрировалось как наезд на пешеходов, в 13,5 % случаев — как столкновение. Чаще всего аварии с СИМ происходили на выездах с прилегающих территорий и перекрёстках (31 % ДТП), на пешеходных переходах (32 %).

Всего зафиксировано 370 ДТП с участием СИМ. В них погибли шесть человек, 382 ранены. Число погибших выросло на 100 %, раненых — на 176,8 %.

Также издание привело статистику дорожно-транспортных происшествий со средствами индивидуальной мобильности в России. 94 происшествия произошло в Москве, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 57 случаев, 16 — в Свердловской области, 18 случаев — в Нижегородской, 11 — в Кемеровской области, в Краснодарском крае произошло 26 дорожных происшествий и 10 — в Татарстане.

 

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