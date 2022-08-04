Для подключения иллюминации на ярмарочном пространстве Пскова увеличат мощность энергоносителей

23:27, 04 августа 2022, ПАИ

В центре Пскова, в сквере на улице Пушкина появится овременное ярмарочное пространство, которое градоначальники планируют организовать с местными дизайнерами. Об этом телеканалу «Первый Псковский» рассказала первый замглавы администрации Пскова Ирина Иванова.

«Учтём все мнения псковичей, которые поступают к главе администрации Пскова Борису Елкину. У нас есть проблема - нет достаточной мощности электричества. И мы комплексно подошли к обустройству этой территории, заложив в проект увеличение мощности, чтобы подключить современную иллюминацию. Будет красиво. Получили грант на замену вывесок, с этим поможем предпринимателям», - заверила Ирина Иванова.

Планируется подвести и обновить коммуникации, создать круглогодичную иллюминацию, часть которой будет имитировать звездное небо.