Профсоюзные учреждения Псковской области представили свои услуги на российском форуме «Путешествуй»

16:40, 05 августа 2022, ПАИ

Профсоюзы Псковской области представили свои объекты санаторно-курортного назначения, туристические базы и гостиницы на Российском туристическом форуме «Путешествуй», который проходит с 4 по 7 августа на ВДНХ в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Благодаря партнёрским взаимоотношениям с комитетом по туризму Псковской области региональным профсоюзам в очередной раз удалось принять участие в общероссийском мероприятии.

«Мы с гордостью представляем свой край, делимся опытом с коллегами, что позволяет нам развиваться в конкурентной среде», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он также добавил, что Псковская область динамично развивается и сегодня регион принимает десятки фестивалей, тематических мероприятий, кроме того, разрабатываются новые туристические маршруты, растёт турпоток.

«Это всё позволяет нам достигать 100-процентной наполняемости наших объектов, обновлять материально-техническую базу и с уверенностью смотреть в будущее», – сообщил Игорь Иванов.