Михаил Ведерников в Бериславе встретился с комдивом 76-й дивизии

10:41, 07 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в херсонском Бериславе встретился с командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии, который приехал с передовой, сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

«Обсудили оперативную обстановку, а также дополнительные решения, которые необходимо принять в ближайшее время, чтобы оказать всевозможную поддержку нашим десантникам и их родным и близким. В детали вдаваться не буду, но все решения правительство Псковской области примет в самые кратчайшие сроки», – отметил губернатор.

Он отметил, что передал псковским военным, что жители области их полностью поддерживают, желают скорейшей победы и с нетерпением ждут их домой.

«Правительство Псковской области со своей стороны также делает всё необходимое, оказывая системную и адресную помощь семьям военных. Все вопросы напрямую решаются с Женсоветом дивизии, с которым мы находимся в постоянном контакте», – подытожил глава региона.

Ранее сообщалось, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.Чтобы определиться с основным направлениями работы в подшефном районе делегация Псковской области накануне посетила Херсонскую область, где они подписали соглашение о сотрудничестве. В поездке также принимал участие глава администрации Пскова Борис Елкин.