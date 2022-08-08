Долги россиян за ЖКУ рекордно выросли

09:28, 08 августа 2022, ПАИ

По итогам первого квартала 2022 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выросли до 804,5 млрд руб. Это на 7,6 %, или на 56,6 млрд руб., больше, чем годом ранее, и этот рост стал рекордным, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.

Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги выросли на 11 %, перед УК — на 3 %. Увеличение задолженности граждан обусловлено подорожанием стоимости товаров и услуг, тогда как зарплата, как правило, не индексируется, считает эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Павел Склянчук.

Ежегодное повышение тарифов за коммуналку не учитывает динамику доходов населения, отметила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. В таких условиях у малоимущих семей зачастую нет возможности заплатить за ЖКУ, подчеркнула руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

По её мнению, негативное влияние оказал и полугодовой мораторий на банкротство, который введён с 1 апреля. Эта мера ограничивает процедуру списания долгов. Как правило, даже если удаётся отсудить задолженность у неплательщиков, банки отказываются списывать средства у нарушителей.