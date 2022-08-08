Два пожара ликвидированы на территории Псковской области за сутки

11:08, 08 августа 2022, ПАИ

За сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации двух пожаров на территории Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 7 августа в 17:39 в Палкинском районе в деревне Раихино (дом № 3) сгорело два бесхозных строения размером 9 х 16 метров и размером 8 х 16 метров. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 18:26 в Псковском районе в СНТ «Восток» на участке № 296 в бане размером 4 х 6 метров огнём повреждена кровля на площади 12 м2. Предположительная причина – аварийный режим работы электросети в хозяйственной постройке.