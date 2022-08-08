Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Волонтёрский центр «Единой России» откроют в Бериславском районе Херсонщины

Волонтёрский центр «Единой России» в ближайшее время откроют в Бериславском районе Херсонской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил руководитель исполкома Псковского регионального отделения «Единой России» Максим Адамчук.

«Бериславский район Херсонской области уже находится под патронажем нашего губернатора. Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» тоже видит этот район приоритетным для себя. Во время поездки мы нашли помещение, в котором в ближайшее время откроется волонтёрский центр партии «Единая Россия», – рассказал Максим Адамчук.

Он подчеркнул, что жители Бериславского района очень сильно нуждаются в помощи. «Мы будем формировать гуманитарные грузы в зависимости от заявленных потребностей, которые сейчас в данный момент формируются», – отметил спикер.

Он также напомнил, что Псковская область уже отправила более 150 тонн гуманитарных грузов в Донбасс, в том числе 60 тонн гуманитарного груза было отправлено силами «Единой России» – это три машины гуманитарной помощи в Донбасс.

«Все члены партии, наши партнёры, жители Псковской области активно подключились, приносят к нам в общественную приёмную гуманитарную помощь. Мы формируем машины и отправляем их на территорию Донбасса, а теперь, соответственно, будем отправлять их и на территорию Бериславского района», – заключил Максим Адамчук.

Ранее сообщалось, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области накануне посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также псковская делегация привезла с собой гуманитарную помощь: три фуры с продуктами, вещами, детскими и воркаут-площадками, а также два микроавтобуса.

Добавим, что гуманитарную помощь из Псковской области уже начали выдавать в Бериславе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

08 августа 2022

Порховские зоозащитники ищут новый дом для выкинутой кошки Мане

08 августа 2022

Волонтёрский центр «Единой России» откроют в Бериславском районе Херсонщины
08 августа 2022

Большой этнографический диктант вновь напишут жители Псковской области
08 августа 2022

Россиянам рассказали, какие регионы ждёт аномальная жара до 40 градусов
08 августа 2022

В конце августа начнется набор в псковскую школу олимпийского резерва

08 августа 2022

Четыре спортсмена представляли Псков на чемпионате России в Чебоксарах

08 августа 2022

Александр Гаврилов: В Псковской области есть все условия для развития легкой атлетики

08 августа 2022

Советский космонавт Филипченко скончался на 95-м году жизни

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...