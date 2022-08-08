Волонтёрский центр «Единой России» откроют в Бериславском районе Херсонщины

15:17, 08 августа 2022, ПАИ

Волонтёрский центр «Единой России» в ближайшее время откроют в Бериславском районе Херсонской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил руководитель исполкома Псковского регионального отделения «Единой России» Максим Адамчук.

«Бериславский район Херсонской области уже находится под патронажем нашего губернатора. Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» тоже видит этот район приоритетным для себя. Во время поездки мы нашли помещение, в котором в ближайшее время откроется волонтёрский центр партии «Единая Россия», – рассказал Максим Адамчук.

Он подчеркнул, что жители Бериславского района очень сильно нуждаются в помощи. «Мы будем формировать гуманитарные грузы в зависимости от заявленных потребностей, которые сейчас в данный момент формируются», – отметил спикер.

Он также напомнил, что Псковская область уже отправила более 150 тонн гуманитарных грузов в Донбасс, в том числе 60 тонн гуманитарного груза было отправлено силами «Единой России» – это три машины гуманитарной помощи в Донбасс.

«Все члены партии, наши партнёры, жители Псковской области активно подключились, приносят к нам в общественную приёмную гуманитарную помощь. Мы формируем машины и отправляем их на территорию Донбасса, а теперь, соответственно, будем отправлять их и на территорию Бериславского района», – заключил Максим Адамчук.

Ранее сообщалось, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области накануне посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также псковская делегация привезла с собой гуманитарную помощь: три фуры с продуктами, вещами, детскими и воркаут-площадками, а также два микроавтобуса.

Добавим, что гуманитарную помощь из Псковской области уже начали выдавать в Бериславе.