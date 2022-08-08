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Общество

Псковский волонтёр рассказал о доставке гуманитарного груза в Бериславский район Херсонщины

Генеральный директор Северо-Западной промышленной компании волонтёр Иван Мешков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал о том, как Псковская область помогает жителям Бериславского района Херсонской области.

Он напомнил, что на днях делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым посетила Бериславский район и доставила туда гуманитарную помощь: три фуры с продуктами, вещами, детскими и воркаут-площадками, а также два микроавтобуса.

«Мы доставляли гуманитарный груз, который был собран на территории Псковской области при помощи волонтёров партии «Единая Россия». Это предметы личной гигиены, личного пользования, детские площадки и автобусы для подвоза маленьких детей в школы», – рассказал Иван Мешков.

Он подчеркнул, что население Бериславского района к приезду псковичей отнеслось положительно. «При раздаче этой гуманитарной помощи люди были очень довольны, благодарили. Они оценивают эту помощь на довольно высоком уровне», – заметил он.

Иван Мешков напомнил, что грузы в Псковской области собирают волонтёры. «Мы обращаемся в организации, к людям. Каждый помогает чем может. Если компания, например юридическое лицо, может оказать большую помощь, она её оказывает. Мы собираем это всё в едином центре партии «Единая Россия». Потом всё это раскладывается по коробкам либо по пакетам. В конечном итоге получается набор, который мы вручаем людям на месте», – рассказал волонтёр.

По его словам, больше всего жителям Бериславского района сейчас требуются медикаменты, из которых необходимы в основном обезболивающие и перевязочные материалы.

Ранее сообщалось, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области накануне посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве.

Добавим, что гуманитарную помощь из Псковской области уже начали выдавать в Бериславе.

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