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Ещё одну фуру с гуманитарным грузом собрали псковичи для жителей Бериславского района Херсонской области

Ещё одну фуру с гуманитарным грузом собрали жители Псковской области для жителей Бериславского района Херсонской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил генеральный директор Северо-Западной промышленной компании, волонтёр Иван Мешков.

«На сегодняшний день ведётся работа по сбору дополнительной гуманитарной помощи, – отметил Иван Мешков. – Люди и компании отзываются, уже собрана одна фура гуманитарного груза. Когда соберём три – четыре машины, они все будут отправлены в Бериславский район», – сказал волонтёр.

Он также подчеркнул, что для жителей Бериславского района поддержка псковичей сейчас очень важна. «Эта работа [сбор и доставка гуманитарного груза. – ПАИ] бесценна. И морально их поддержать тоже очень важно. Поэтому мы будем продолжать доставлять туда гуманитарные грузы, мы будем оказывать адресную поддержку и продолжать заниматься этой работой», – отметил волонтёр.

Иван Мешков также подчеркнул, что любой пскович может оказать помощь жителям Бериславского района. «Прийти помочь можно в приёмную «Единой России» на Гоголя, 8 в Пскове. Там вас с радостью примут и расскажут, каким образом можно помочь», – заключил он.

Ранее сообщалось, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области накануне посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также псковская делегация привезла с собой гуманитарную помощь: три фуры с продуктами, вещами, детскими и воркаут-площадками, а также два микроавтобуса.

Добавим, что гуманитарную помощь из Псковской области уже начали выдавать в Бериславе.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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