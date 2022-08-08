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Экономика

Правительство России направит в Псковскую область дополнительное финансирование на развитие сельских территорий

Правительство РФ дополнительно направит Псковской области более 63 млн рублей из федерального бюджета для реализации проекта по комплексному развитию сельских территорий. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Средства направят на организацию работы в рамках первого этапа двухлетнего проекта по модернизации инфраструктуры поселков Плюсса и Заплюсье, села Ляды Плюсского района. Здесь планируется построить очистные сооружения (в Плюссе и Заплюсье), капитально отремонтировать «Центр развития ребенка - детский сад», Плюсскую центральную районную библиотеку, а также возвести в Лядах Центр культурного развития.

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