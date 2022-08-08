В Псковской области возросла нагрузка на медработников в связи с новой волной коронавируса

21:37, 08 августа 2022, ПАИ

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Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко доложила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову о возрастающей нагрузке на медиков региона. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона. К примеру, по амбулаторной сети в Пскове количество вызовов врача на дом в сутки составляет 125 — для взрослых, 80 — для детей. В Великих Луках — 60 и 20 вызовов в сутки соответственно.

Растет количество госпитализированных пациентов — лечение в инфекционных стационарах проходят более 110 пациентов, из которых 84 человека с COVID-19. В реанимации находятся 22 гражданина, заразившихся коронавирусной инфекцией, в том числе двое детей до 12-ти лет.

«Мы проводим постоянный анализ тех, кто попадает на реанимационные койки. В основном это невакцинированные граждане, только двое пациентов вакцинировались больше года назад», — подчеркнула Марина Гаращенко.

В завершение доклада председатель комитета заметила, что объем коечного фонда увеличен до 140 мест. В настоящее время он занят на 80%, что говорит о действительно активном росте заболеваемости.