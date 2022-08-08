В Псковской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом

21:09, 08 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 8 августа, провел рабочее совещание по эпидобстановке в регионе с председателем областного комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко и руководителем регионального управления Роспотребнадзора Еленой Припутенко. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Псковской области.

Динамика роста заболеваемости коронавирусной инфекцией сохраняется. За прошедшую 31-ю неделю количество подтвержденных диагнозов составило более 400 случаев. Это на 46% больше, чем в период с 25-го по 31-е июля. Рост наблюдается во всех возрастных категориях. Об этом доложила Елена Припутенко.

«По местам заражения превалируют семейные очаги — более 50%. В медорганизациях самый низкий показатель — около 3%», — отметила главный санитарный врач Псковской области. Она также назвала муниципалитеты, где заболеваемость выше среднеобластных значений: Островский, Опочецкий, Порховский, Новоржевский, Плюсский, Локнянский районы и Псков.

По охвату тестированием Псковская область вышла на показатель в 170 тестов на 100 тысяч населения. Объемы продолжают увеличиваться. Из выявленных разновидностей COVID-19 в Псковской области доминируют разновидности штамма «Омикрон» ВА.1 и ВА.2. На их долю приходится 75,8%", - сообщила руководитель регионального отделения Роспотребнадзора.