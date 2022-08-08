Володин заявил, что 77% зарубежных компаний не стали закрывать бизнес в России

13:07, 09 августа 2022, ПАИ

Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, большинство иностранных компаний не стали закрывать свой бизнес в России, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Хотя санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов, зарубежные компании неохотно уходят с российского рынка, заметил он. Так, по словам спикера Госдумы, из 1 382 иностранных компаний решение остаться на рынке приняли 77,6 % бизнесменов.

Вячеслав Володин уточнил, что при уходе с российского рынка иностранные компании не только терпят издержки, но и теряют возможность вернуться на российский рынок.