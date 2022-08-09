Медведев назвал «нацистской хренью» слова премьера Эстонии о запрете туризма для граждан РФ

14:01, 09 августа 2022, ПАИ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал нацистскими слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас в отношении россиян. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Дмитрия Медведева, эстонский политик выдала «очередную нацистскую хрень в адрес граждан России».

«Так и хочется ей напомнить другие слова: то, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка», — отметил зампредседателя Совета безопасности России.

Напомним, сегодня Кая Каллас заявила о необходимости запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза, так как, по её мнению, посещение Европы — это «привилегия, а не одно из прав человека».