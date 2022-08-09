Премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдавать туристические визы россиянам

13:52, 09 августа 2022, ПАИ

Необходимо прекратить выдавать туристические визы россиянам для въезда в Евросоюз. Об этом заявила глава Правительства Эстонии Кая Каллас.

«Посещение Европы – это привилегия, а не право человека», – написала она в Twitter.

Кая Каллас обратила внимание, что страны шенгенской зоны выдают россиянам визы, несмотря на закрытое авиасообщение с Россией. В итоге основное бремя при въезде россиян несут Латвия, Эстония и Финляндия, добавила политик.

«Пора прекращать туризм из России уже сейчас», – заключила она.