Разбрасывавшего в Херсоне мины-лепестки диверсанта помогла задержать его жена
Жителя Херсона, который разбрасывал запрещенные противопехотные мины «Лепесток», помогла задержать его жена, сообщает Telegram-канал «Берислав Новости».
Местный житель разбрасывал по городу противопехотные мины «Лепесток» и маячки для ударов тяжелой артиллерии Вооруженных сил Украины по объектам гражданской инфраструктуры. Выявить диверсанта помогла его жена, поддерживающая спецоперацию. Именно она сообщила о произошедшем российским военным.
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