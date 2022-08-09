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Страна и мир

Разбрасывавшего в Херсоне мины-лепестки диверсанта помогла задержать его жена

Фото: «Берислав Новости»

Жителя Херсона, который разбрасывал запрещенные противопехотные мины «Лепесток», помогла задержать его жена, сообщает Telegram-канал «Берислав Новости».

Местный житель разбрасывал по городу противопехотные мины «Лепесток» и маячки для ударов тяжелой артиллерии Вооруженных сил Украины по объектам гражданской инфраструктуры. Выявить диверсанта помогла его жена, поддерживающая спецоперацию. Именно она сообщила о произошедшем российским военным.

Больше новостей о жизни в Херсонской области читайте в Telegram-канале «Берислав Новости». 

Ранее сообщалось, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. Чтобы определиться с основным направлениями работы в подшефном районе делегация Псковской области посетила Херсонскую область, где они подписали соглашение о сотрудничестве

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