Разбрасывавшего в Херсоне мины-лепестки диверсанта помогла задержать его жена

19:12, 09 августа 2022, ПАИ

Жителя Херсона, который разбрасывал запрещенные противопехотные мины «Лепесток», помогла задержать его жена, сообщает Telegram-канал «Берислав Новости».

Местный житель разбрасывал по городу противопехотные мины «Лепесток» и маячки для ударов тяжелой артиллерии Вооруженных сил Украины по объектам гражданской инфраструктуры. Выявить диверсанта помогла его жена, поддерживающая спецоперацию. Именно она сообщила о произошедшем российским военным.

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Ранее сообщалось, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. Чтобы определиться с основным направлениями работы в подшефном районе делегация Псковской области посетила Херсонскую область, где они подписали соглашение о сотрудничестве.