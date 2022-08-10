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Общество

Первый случай заражения штаммом омикрон-ниндзя выявили в Белоруссии

В Минске и Витебске зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса омикрон-ниндзя. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Белоруссии Александр Тарасенко в официальном Telegram-канале Минздрава.

«Новый вариант омикрона, который ещё называют ниндзя, обнаружили у заболевших ковидом в Витебске и Минске. Можем говорить о начале циркуляции данного штамма», — отметил главный государственный санитарный врач страны.

Александр Тарасенко рассказал, что новый штамм по сравнению с другими вариантами омикрона имеет большую трансмиссивность и лучше ускользает от действия вируснейтрализующих антител. За это его назвали ниндзя. 

«Хотя в мировой прессе есть на сей счёт мнение, что штамм более контагиозный и тяжело проходит, мы всё-таки убеждены, что дополнительных мероприятий со стороны Минздрава, кроме как увеличения темпов вакцинации, изменения протоколов не нужно», – отметил Тарасенко.

Он подчеркнул, что в Республике Беларусь в настоящее время установлена активная циркуляция линии омикрон ВА.4/5, на долю которой приходится более 90 % всех новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. По его словам, все имеющиеся в стране вакцины позволяют защитить граждан от тяжёлого течения COVID-19.

Осенью в Псковской области ожидается подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за того, что многие граждане вернутся из отпусков и будут формировать рабочие коллективы и коллективы в школах. В регионе также обсуждается вопрос о возможном возвращении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Кроме того, вероятно, псковичам снова придётся носить маски в общественном транспорте.

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