Осенью ожидается подъем заболеваемости COVID-19
Осенью ожидается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за того, что многие граждане вернутся из отпусков и будут формировать рабочие коллективы и коллективы в школах. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.
«Мы все-таки видим риски завоза и распространения заболеваемости. Наверное, в сентябре мы увидим еще один подъем. В связи с тем, что вернувшиеся из отпусков граждане будут формировать рабочие коллективы и коллективы в школах», - рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора.
Она отметила, что в шести муниципалитетах: в Порховском, Струго-Красненском, Гдовском, Островском, Печорском и Пскове - заболеваемость выше среди среднеобластных показателей.
Напомним, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Псковской области за последнюю календарную неделю выросла на 56,2 %.
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