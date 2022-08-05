Осенью ожидается подъем заболеваемости COVID-19

11:18, 05 августа 2022, ПАИ

Осенью ожидается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за того, что многие граждане вернутся из отпусков и будут формировать рабочие коллективы и коллективы в школах. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

«Мы все-таки видим риски завоза и распространения заболеваемости. Наверное, в сентябре мы увидим еще один подъем. В связи с тем, что вернувшиеся из отпусков граждане будут формировать рабочие коллективы и коллективы в школах», - рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора.

Она отметила, что в шести муниципалитетах: в Порховском, Струго-Красненском, Гдовском, Островском, Печорском и Пскове - заболеваемость выше среди среднеобластных показателей.

Напомним, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Псковской области за последнюю календарную неделю выросла на 56,2 %.