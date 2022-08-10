ФК «Луки-Энергия» сразится с петербургским клубом в рамках первенства России

13:31, 10 августа 2022, ПАИ

Матч пятого турнира первенства России по футболу сезона 2022-2023 годов состоится 10 августа в 18:00 на великолукском стадионе «Экспресс», сообщает председатель городской федерации футбола Андрей Корнев.

Сегодня великолучан ожидает матч между футбольным клубом «Луки-Энергия» и петербургской командой «Динамо». Как уточняет издание «ВЛуки.ру», цена входного билета составит 100 рублей.

«Наша команда уже не раз сражалась с соперниками из Северной столицы. Поэтому давайте поддержим наш футбольный клуб вместе», - призвал Андрей Корнев.

Напомним, что 30 июля ФК «Луки-Энергия» провел домашний матч третьего тура первенства России нового сезона 2022-2023 годов, футболисты встретились с командой «Енисей-2» из Красноярска.