ФК «Луки-Энергия» сразится с петербургским клубом в рамках первенства России
Матч пятого турнира первенства России по футболу сезона 2022-2023 годов состоится 10 августа в 18:00 на великолукском стадионе «Экспресс», сообщает председатель городской федерации футбола Андрей Корнев.
Сегодня великолучан ожидает матч между футбольным клубом «Луки-Энергия» и петербургской командой «Динамо». Как уточняет издание «ВЛуки.ру», цена входного билета составит 100 рублей.
«Наша команда уже не раз сражалась с соперниками из Северной столицы. Поэтому давайте поддержим наш футбольный клуб вместе», - призвал Андрей Корнев.
Напомним, что 30 июля ФК «Луки-Энергия» провел домашний матч третьего тура первенства России нового сезона 2022-2023 годов, футболисты встретились с командой «Енисей-2» из Красноярска.
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