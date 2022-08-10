Действовать решительнее с нарушителями сроков исполнения контрактов предложил Александр Котов

15:18, 10 августа 2022, ПАИ

Требования к подрядчикам, капитально ремонтирующим школы, необходимо ужесточать и решительнее заносить строительные организации, систематически нарушающие сроки, в реестр недоброкачественных поставщиков услуг, уверен председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. К такому выводу спикер пришёл после осмотра помещений Стругокрасненской районной школы, где ремонт проходит на двух этажах здания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Псковская строительная организация «Техно Строй» подписала контракт 20 июня, вышла на объект через неделю, получила существенный аванс. С тех пор в восьми классах и двух рекреациях рабочие успели демонтировать старые полы и залить новые, в отдельных помещениях обновили электрические сети. Директор школы Марина Павлова вынужденно обратилась за помощью к председателю областного Собрания Александру Котову и к главе района Александру Волкову. «У нас одна проблема: на объекте нет людей», – констатировала руководитель учебного заведения.

Александр Котов инициировал проведение на месте общей планёрки с участием подрядчика и представителей управления капитального строительства Псковской области – по схожему алгоритму в этой же школе, но годом раньше и с другой строительной организацией удалось наверстать сорванные сроки ремонта.

«Неделю назад я был здесь на объекте, к пяти часам не увидел ни одного рабочего. Директор доложила: подрядчик обещал, что люди появятся, всё будет хорошо. Неделя прошла, но мало того, что рабочих не прибавилось – те, что были, исчезли», – обратился парламентарий к руководителю строительной организации Владимиру Цибульскому.

«Школа – объект особый. Если где-то нарушение сроков можно компенсировать оплатой штрафа, то здесь ситуация иная: 1 сентября должен начаться учебный процесс. При таком отношении к работе нагнать отставание уже невозможно», – отметил Александр Котов.

Глава района Александр Волков подтвердил, что вторую неделю слышит от подрядчика лишь обещания и просьбы перенести сроки. «О переносе каких сроков может идти разговор, когда на объекте нет никого? Я не вижу людей, не вижу выполненных объёмов. И это при том, что вам предоставили все необходимые условия. С субботы никого нет», – добавил глава района и пообещал найти время, чтобы лично участвовать в приёмке каждого отремонтированного класса, лестницы, зала.

В своё оправдание руководитель подрядной организации сослался на нехватку рабочей силы в строительной отрасли, но вновь пообещал приложить максимум усилий, чтобы успеть завершить ремонт до осени. Ориентировочный срок работ в классах второго этажа он определил 22 августа, на третьем этаже – до конца месяца, ремонт лестницы и спортзала строители продолжат в сентябре. Срок контракта при этом истекает 20 августа.

«Необходимо ужесточать требования к подрядчикам и решительнее заносить их в реестр недоброкачественных поставщиков, когда речь идёт о систематическом нарушении сроков. В Стругокрасненской школе это уже третий подрядчик, каждый раз ремонт превращается в мучение. На государственных и муниципальных контрактах реально можно работать и зарабатывать, финансирование есть. Так пусть работает тот, кто готов добросовестно относиться к делу. Такие организации есть», – отметил Александр Котов и обратился к руководителю управления капитального строительства Илье Озолиньшу с просьбой подготовить справку по всем объектам, где «Техно Строй» проводит ремонтные работы. Следующая планёрка на объекте пройдёт 17 августа.