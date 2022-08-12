Страсти на границе: а патриоты ли вы своей страны

17:27, 15 августа 2022, ПАИ

С момента начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса русофобия в отношении граждан России со стороны Евросоюза увеличилась в разы. Враждебное отношение к русскому народу теперь проявляется во всём: западные политики и продажные СМИ выдумывают различные фейки и поливают нашу страну и народ грязью, в странах Прибалтики продолжают сносить памятники советским воинам-освободителям, а когда россияне приезжают в Европу, они практически все сталкиваются с элементами ксенофобии. Если человек из России, то ему просто могут отказать в обслуживании в магазине, в кафе, не пустить в кинотеатр. Но, как и театр начинается с вешалки, так и ксенофобия в отношении русских начинается уже на границе.

Это отлично видно на примере границы с Латвией. Когда россияне и даже жители Белоруссии едут в Латвию, например, к своим родственникам или просто как туристы, на границе они сталкиваются с чередой излишних досмотров, давлением, а также с требованием подписать документ с осуждением СВО и политики руководства России. В противном случае их не хотят пускать в страну.

Псковское агентство информации разобралось, с чем связаны такие действия латвийских властей, как много людей столкнулись с русофобией на границе, и что россиянам делать в сложившейся ситуации.

Пустим, если ты против своей страны

Первые массовые сообщения о том, что россиян, пересекающих границу Латвии, иностранные пограничники просят подписать документ с осуждением СВО по защите населения Донбасса, появились чуть меньше полумесяца назад.

На сегодняшний день уже известно, что документ с осуждением СВО заставляли подписать в рамках программы по устранению угрозы национальной безопасности Латвии. К настоящему моменту во въезде в Латвию отказали более 60 гражданам России и Белоруссии, которые отказались выполнить русофобские условия на границе. И это только официально. Вдобавок этим людям отменили действующие шенгенские визы.

Информация точная и проверенная. К тому же и официальные власти Латвии не скрывают происходящее. Так, в службе госбезопасности этой страны местным СМИ подтвердили то, что на российско-латвийской и белорусско-латвийской границах к гражданам России и Белоруссии применяются такие требования. По их словам, целью данной меры является «выявление лиц, которые поддерживают российскую военную агрессию против Украины и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии».

По мнению первого председателя Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александра Голышева, действия властей Латвии в этой ситуации – это самая настоящая провокация.

«Кто праздно переезжает, тот должен развернуться и вернуться, у кого какая-то серьёзная необходимость выехать за границу всё равно подобные бумаги заполнять, конечно, просто не должен. Это чисто провокационные действия», – высказался он.

При этом, как считает Александр Голышев, подписав такую бумагу, россиянин не только показывает себя как не патриот, но и в дальнейшем это ему может аукнуться. «К нему могут начать приставать разные структуры, связанные с позицией «АнтиРоссии», и шантажировать, – считает он. – Я думаю, они просто выискивают слабые звенья, когда можно было бы потом на человека как-то воздействовать».

«Вы представляете угрозу»

Как видно, проблема есть, и людей, которые с ней столкнулись уже немало. Для жителей Псковской области это особенно актуально, ведь наш регион граничит с Латвией. У многих псковичей там живут родственники, друзья. И, конечно, таких псковичей, да и не только их, волнует вопрос: «А как быть и что делать?»

На различных форумах в интернете и особенно в Telegram-каналах граждане, в частности, делятся своими историями попыток пересечь границу с Латвией и пытаются помочь друг другу в решении этой проблемы.

Так, например, в ТГ-канале «Латвия. Чат – форум Рига» женщина из Белоруссии рассказала, как её и подруг не пустили в Латвию. По её словам, на латвийской границе их «промурыжили шесть часов», спрашивая про отношение к политике, как изменилась жизнь в России, как они относятся к СВО, и многое другое.

«Пытались заставить подписать бумагу о том, что мы не согласны с политикой своей страны. Было очень сильное моральное давление, давление на психику откровенное. Но мы отказались», – рассказала женщина и отметила, что в результате им аннулировали все визы и не пустили в страну. «Нам сказали, что мы представляем угрозу для Латвии. А нас в экипаже – четыре худенькие девушки 30-40 лет. Какую угрозу мы можем представлять?» – добавила она.

Аналогичная ситуация произошла и с семьёй из Москвы. По словам жителей столицы, свою границу они прошли быстро, никаких проблем и непонятных вопросов, но на латвийском участке границы состоялся некий политический допрос. Вопросы те же: отношение к СВО, к руководству России, ну, и, конечно, вишенка на торте – предоставили бланк заявления, в котором необходимо было написать, что они не согласны с политикой России и осуждают её.

«Отказался подписывать, – отметил один из членов семьи. – Слёзы ребёнка, эмоции от абсурдности случившегося, но это ещё не конец. Финал всему – решение начальника таможни о запрете на въезд в Латвию (ещё можно пережить) и аннулирование испанской визы всем троим, как лицам, представляющим угрозу Евросоюзу. Можно, конечно, поиронизировать, особенно на предмет угрозы Евросоюзу от десятилетней девочки, но не буду. Нет слов по этому абсурду».

«И рыбку съесть, и косточкой не подавиться»

Приведённые гражданами ситуации выглядят нелепо. Особенно, если обратиться к Всеобщей декларации прав человека. В пункте № 1 статьи № 13 этого документа говорится: «Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства». С другой стороны – официально передвигаться никто не запрещает, лишь вводятся дополнительные условия, которые, как показывает практика и исторические реалии, каждая страна имеет право вводить на законных основаниях. На законных, но морально это выглядит очень низко. Особенно, когда людям жизненно необходимо попасть в страну.

С другой стороны, есть обычные случаи, например, туризм. Понятное дело, что у людей есть планы и не хочется просто так не попасть в страну и после долгого допроса уехать обратно. Но это, конечно, если человек патриот и никогда не предаст свою родину.

Однако находятся и те, кто хочет, как говорится: «И рыбку съесть, и косточкой не подавиться». Ехать отдохнуть в Латвию они хотят, но боятся подписывать бумагу не по убеждениям, а думая, что в своей стране им потом за это что-то будет. Или же подписывают, но потом на форумах или в том же Telegram-канале пишут душещипательные истории о том, что скоро подписанные ими бланки опубликуют, и на родине их посадят.

«А вот интересно подписанную данную бумагу передают куда-то? Чем это может потом аукнуться? Ну, не просто же они собирают все эти сведения и заставляют подписать бумагу. Куда-нибудь передадут же потом. Мне страшно», – написала одна из женщин, которая, видимо, уже съездила в Латвию и подписала такую бумагу.

Некоторые товарищи даже пытаются выработать систему, которую можно использовать, чтобы и в Латвию пустили, и в России потом не узнали, о том, что они написали.

«Мне кажется, можно сказать: я сохраняю политический нейтралитет. В политике не разбираюсь. Я за мир», – дала совет форумчанам ещё одна женщина.

Ей возразил другой участник дискуссии, который подчеркнул, что на словах ничего не работает, и в ход идёт бумага. А после, по его мнению, подписанный документ может где-то «всплыть» и испортить жизнь человеку на родине.

По мнению ещё одного участника дискуссии, этот документ может стать возможностью для шантажа со стороны латвийских властей. «Вас могут запугать психологически, что отдадут документ в Россию, и там вас посадят, а потом попросить выполнять разного рода действия, чтобы этот документ оставался у них», – написал мужчина.

«Поймите, они там [на Западе. – ПАИ] сейчас больные на эту тему. Тенденция обозначилась, к сожалению, такая, что всех заставляют высказаться. Начиная от местных знаменитостей и заканчивая туристами», – написал ещё один участник обсуждения.

«Или вы за нашу родину, или это не ваша родина»

Высказываний людей по проблеме с пересечением границы Латвии на форумах и в Telegram-каналах много, но, по нашему мнению, если вы или кто-то из ваших знакомых оказались в такой ситуации, не нужно паниковать и уж тем более запугивать людей.

А если исходить из логики, то ситуация далеко не патовая, как отмечают многие столкнувшиеся с ней. Ведь решения есть и их два. Либо вы за свою страну и никуда не едете, либо вы против неё, но тогда не понятно, зачем же в ней жить. Может, тогда проще подписать бумагу, уехать и уже обратно не возвращаться? Да и к тому же не зачем разводить истерику, как многие делали это в обсуждениях на форумах и ТГ-каналах – все взрослые люди, и каждый - хозяин своим словам, убеждениям, действиям.

По мнению, советника губернатора Псковской области по информационной политике Антона Сергеева в этой ситуации вообще «ничего выбирать не нужно», так как выбор уже давно должен быть в голове и в сердце каждого человека.

«У нас, у русских, есть хорошее выражение: «Нельзя слезть с ёлочки и не ободраться». Поэтому не надо ничего выбирать. Или вы за нашу страну, за нашу родину, или это не ваша родина. Но тогда это ваш выбор. В конце концов, у нас в нашей стране всё демократично, каждый может делать свой выбор, остаться, уехать, принять, не принять и так далее, и так далее», – отметил он.

При этом Антон Сергеев подчеркнул, что в странах Запада, в отличие от России, на самом деле выбора нет. «Там всё жестко регламентировано. Нам рассказывают, что там полная демократия, это всё просто враньё. У них там авторитарная, режимная и цензурированная демократия. Я прекрасно знаю, как там это работает. У меня товарищ, находящийся в Софии, рассказывал, как его друг работает на британскую консалтинговую компанию, и они получают большие деньги за то, что они каждые полчаса вываливают пакет вранья, придуманного, касаемо России, российских военнослужащих и всего с этим связанного. И все СМИ там жестко подотчётны, – рассказал Антон Сергеев. – Поэтому, либо выбирайте ту «демократию», ну, тогда уезжайте туда, либо оставайтесь здесь, на родине. А третьего не дано!»

***

Русофобия в странах Запада сегодня на марше, и она будет и дальше применяться против россиян как своеобразное оружие. К слову, уже с 5 августа Латвия приостановила выдачу виз россиянам на неопределённый срок. Теперь визы выдаются только в случае, если россиянин направляется в Латвию на похороны близкого человека. А 11 августа власти Латвии вообще объявили Россию страной – «спонсором терроризма».

Так что складывающуюся ситуацию давно уже нужно понять и не удивляться разным запретам, таким как пересечение границы, и осуждениям.

Важно только одно – какие бы условия не создавались, тот, кто за свою родину - всегда останется верен ей, и его не заманить «благами Запада». А тот, кто только ради поездки за границу, готов предать свою страну – значит, и не любил её никогда по-настоящему.