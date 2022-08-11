Более полутора тысяч кандидатов зарегистрировано для участия в выборах в Псковской области

11:27, 11 августа 2022, ПАИ

1 694 кандидата зарегистрированы для участия в выборах в Псковской области. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 11 августа.

Он отметил, что из 1 783 кандидатов, которые заявились на участие в выборах, зарегистрировано 1 694. «Всего лишь около 100 человек потеряли статус кандидата», — заметил он

Игорь Сопов обратил внимание на то, что старт гонки был многочисленным, и в принципе позиции сохранили многие кандидаты, которые в дальнейшем примут участие в выборах.

В единый день голосования – 11 сентября 2022 года – в Псковской области пройдёт 30 избирательных кампаний. Псковичам предстоит избрать пять глав районов, депутатов Псковской и Великолукской городских дум, а также сотни муниципальных депутатов.

Напомним, на сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы онлайн, без посещения избирательного участка. Для этого необходимо заранее, до 5 сентября, подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Гражданину нужно иметь постоянную прописку в Пскове и подтверждённую учётную запись на портале госуслуг.