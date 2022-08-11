13 августа в «Луки Парк» пройдёт выставка внедорожных спортивных машин

21:45, 11 августа 2022, ПАИ

В ближайшую субботу в «Луки Парк» пройдёт выставка внедорожных машин. Об этом на своей странице Вконтакте рассказал директор развлекательного парка Александр Терентьев.



«Уже в ближайшую субботу, 13 августа, на территории «Луки Парк» впервые пройдёт выставка внедорожных спортивных боевых машин клуба «Крепость».

Машины специально подготовлены для участия в соревнованиях по Трофи-рейдам. Это будет захватывающе зрелище», – пригласил Александр Терентьев великолучан и гостей города.



Выставка пройдёт в самом центре «Луки Парк» с 12:00 до 16:00.