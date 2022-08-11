Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Развлечения

13 августа в «Луки Парк» пройдёт выставка внедорожных спортивных машин

Боевая внедорожная техника будет представлена на выставке от клуба «Крепость. Фото: Вконтакте»

В ближайшую субботу в «Луки Парк» пройдёт выставка внедорожных машин. Об этом на своей странице Вконтакте рассказал директор развлекательного парка Александр Терентьев.

«Уже в ближайшую субботу, 13 августа, на территории «Луки Парк» впервые пройдёт выставка внедорожных спортивных боевых машин клуба «Крепость».
Машины специально подготовлены для участия в соревнованиях по Трофи-рейдам. Это будет захватывающе зрелище», – пригласил Александр Терентьев великолучан и гостей города.

Выставка пройдёт в самом центре «Луки Парк» с 12:00 до 16:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 августа 2022

В ближайшую субботу на «Летней сцене» Пскова прозвучат хиты в исполнении группы «КомИльФо»
11 августа 2022

13 августа в «Луки Парк» пройдёт выставка внедорожных спортивных машин
07 августа 2022

Творческий подход к своим общественным территориям оценили в Бежаницах
07 августа 2022

По крышу кабины в грязи: В Новоржеве прошли ралли «Кудяевские озёра»

07 августа 2022

Долгие годы вместе: в Бежаницах поздравили супругов с юбилеями совместной жизни
07 августа 2022

Дефиле с необычными шляпами прошло в Бежаницах
07 августа 2022

В Бежаницах прошел активный мастер-класс по танцам в стиле хип-хоп
06 августа 2022

Масштабные гуляния в честь 121-летия Новосокольников прошли в эту субботу


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...