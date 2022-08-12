Три пожара ликвидированы на территории Псковской области за сутки

09:11, 12 августа 2022, ПАИ

За сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации трёх пожаров на территории Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 11 августа в 7:15 в Пскове на Ольгинской набережной в автомобиле Ford Focus выгорел салон изнутри по всей площади, повреждено подкапотное пространство на площади 1 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки в автомобиле.

В 10:29 в Великих Луках на Октябрьском проспекте, д. 38 сгорело 12 хозяйственных построек размером 2 х 2 метра каждая. Предположительная причина – поджог.

В 19:35 в Великих Луках на улице Гагарина, д. 40 в многоквартирном жилом доме в подвальном помещении размером 20 х 60 метров сгорело строение размером 5 х 4 метров, всё закопчено по всей площади. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки в подвальном помещении.

В 1:26 в Дедовичском районе в деревне Вязье сгорело пять хозяйственных построек размером 30 х 10 метров. В двух хозяйственных постройках сгорело сено объёмом 12 тонн. Предположительная причина – поджог.