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Общество

«Единая Россия» помогает отправлять на лечение в РФ тяжелых больных из Донбасса

Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» будет помогать эвакуировать детей с неврологическими нарушениями, также медики-добровольцы будут определять наиболее тяжелых пациентов и вывозить их на лечение в Россию. Успешный опыт подобной работы уже есть у Омского и Башкортостанского отделения ЕР.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов на ВКС с представителями министерств здравоохранения РФ и ЛДНР, помощь Донбассу и освобождённым территориям будет в ближайшее время отражена в народной программе «Единой России».

Министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко поблагодарила «Единую Россию» за помощь в лечении раненых военных и мирных жителей, работу на прифронтовых территориях, а также лекарственное обеспечение. «Более 30 тысяч пациентов из ЛНР уже получили медпомощь. Также республике оказана серьезная поддержка от Тюмени, Волгоградской области по материально-техническому оснащению. Хорошо отлажено лекарственное обеспечение — все новые территории уже получили российские инсулины и перешли на российские препараты», — подчеркнула она. 

Член комитета Госдумы по промышленности Евгений Нифантьев сообщил, что на территории ЛДНР и освобожденных территориях уже работает более 1300 аптечных пунктов, которые позволяют бесперебойно снабжать как лечебные организации, так и розничные и оптовые предприятия.

Дмитрий Хубезов, подводя итоги ВКС, обратил внимание на то, что именно здесь и сейчас во многом решается судьба нашей страны. «Контроль должен быть соответствующий. Будем закрывать потребности с нашими медиками-добровольцами. Но ключевую роль здесь должны играть регионы. Проблем много, и их надо решать вместе», — заключил он. 

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что псковское региональное отделение партии продолжает работу по сбору и доставке гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях.

Он обратил внимание на то, что во все местные отделения партии псковичи активно приносят продукты, лекарства, медикаменты и вещи первой необходимости для людей, которые сейчас возвращаются к мирной жизни.

«Наш регион отправил жителям Донбасса уже более 150 тонн гуманитарного груза. Сейчас готовим к отправке новую партию помощи. Нам помогают предприниматели, меценаты и просто неравнодушные граждане. Я благодарю всех, кто принимает участие в оказании гуманитарной помощи! Это бесценный вклад и мощная поддержка», — подытожил он.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тысяч тонн гуманитарного груза.

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