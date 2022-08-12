В Великие Луки на День города может приехать группа «Uma2rman»

18:25, 12 августа 2022, ПАИ

На День города в Великие Луки может приехать рок-группа «Uma2rman» (Уматурман). Об этом стало известно в программе «Городской патруль» с Александрой Павловой на Луки ФМ (102,6), сообщает паблик «Мы из Великих Лук».

«Uma2rman» - российская рок-группа из Нижнего Новгорода. Изначально состояла из братьев Кристовских — Сергея и Владимира, которые назвали группу в честь любимой актрисы Умы Турман.

Хиты группы: «Прасковья», «Ты далеко», «Не позвонишь», «В городе лето» и др.