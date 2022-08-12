Разыскивается житель села Ляды Плюсского района

23:55, 12 августа 2022, ПАИ

Поисквый отряд Псковской области LizaAlert разыскивает Лукичёва Александра Юрьевича, 35 лет, из села Ляды, Плюсский р-н, Псковская обл.

С 6 августа 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 186 см, плотного телосложения, обрит наголо, глаза серо-зелёные.

Был одет предположительно в синюю кофту, серые штаны, чёрные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел этого человека или знает что-нибудь о его местонахождении, позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.