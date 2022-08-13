В Гдове отмечается День города 13 августа
День города отмечается в Гдове 13 августа. Об этом сообщается в группе «Говорит Гдов».
Жителей и гостей города ждет праздничный концерт «Листая страницы» в 12:00 в парке-крепости. В 15:00 пройдет дефиле народных костюмов на городской площади, в это же время состоится «Забег на роликах» для детей на набережной Гдовки у ЦДК.
В 16:00 состоится второй междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп». Открытие – показ фильмов. Председатели жюри – заслуженные артисты России Юрий Беляев и Татьяна Абрамова. Кинофестиваль пройдет в ЦДК на улице Ленина,1. Вход свободный.
20:00 – 23:00 Вечерняя концертная программа, после праздничный салют. 23:00 – 02:00 – массовое гуляние на Городской площади.
14 августа в 14:00 состоится закрытие кинофестиваля «Золотой шуруп».
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