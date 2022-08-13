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Происшествия

Пропавшую месяц назад псковичку продолжают искать полицейские

Фото: УМВД России по Псковской области

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову устанавливается местонахождение Горлачевой Татьяны Романовны, 12.06.1996 года рождения, уроженки и жительницы Пскова, которая 16.07.2022 года без вести пропала и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 26 лет, рост 160-165 см., среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы темные, средней длины, глаза карие.

Одежда: предположительно майка, синие шорты, тапки синие либо черные.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Горлачевой Татьяны Романовны, 12.06.1996 года рождения, просим сообщить по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), д/ч - 59-63-22.


 

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