Пропавшую месяц назад псковичку продолжают искать полицейские

13:03, 13 августа 2022, ПАИ

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову устанавливается местонахождение Горлачевой Татьяны Романовны, 12.06.1996 года рождения, уроженки и жительницы Пскова, которая 16.07.2022 года без вести пропала и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 26 лет, рост 160-165 см., среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы темные, средней длины, глаза карие.

Одежда: предположительно майка, синие шорты, тапки синие либо черные.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Горлачевой Татьяны Романовны, 12.06.1996 года рождения, просим сообщить по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), д/ч - 59-63-22.



