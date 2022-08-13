В Великих Луках проходит День физкультурника

14:11, 13 августа 2022, ПАИ

Сегодня, 13 августа, на острове Дятлинка не смолкают голоса любителей активного образа жизни, сообщает газета «Великолукская правда Новости».

С самого утра здесь проходят соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу. В рамках Всероссийских состязаний «Оранжевый мяч-2022» идут жаркие баталии среди парней и девушек по стритболу. Для семей и юных великолучан организованы весёлые старты.

Кроме того, желающие проходят тестирование на нормативы ВФСК ГТО. Как нам сообщили организаторы, для участия достаточно только желания. Горожане могут проявить себя в таких дисциплинах, как подтягивания, отжимания, рывок гири, наклоны вперёд и т.д.