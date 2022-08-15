Глава сельского поселения в Невельском районе обвиняется в коррупции

10:07, 15 августа 2022, ПАИ

Глава сельского поселения в Невельском районе обвиняется в коррупции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По сообщению ведомства, к материалам уголовного дела приобщено исковое заявление о взыскании с главы сельского поселения в пользу муниципального образования ущерба в размере 81 тысячи рублей. Ущерб причинен в результате фиктивного трудоустройства на должность водителя администрации сельского поселения лица, фактически не осуществляющего трудовые функции, и получения за него заработной платы в вышеуказанном размере.

Данные действия квалифицированы по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления) и части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

«В настоящее время уголовное дело с исковым заявлением прокурором направлено в Невельский районный суд для рассмотрения по существу», - прокомментировали в ведомстве.