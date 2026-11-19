В Псковском озере браконьер наловил рыбы на 260 тысяч рублей

13:27, 19 ноября 2026, ПАИ

Сотрудники печорской полиции совместно с представителями рыбоохраны выявили факт незаконной добычи водных биоресурсов в акватории Псковского озера. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, к незаконному вылову причастен 55-летний местный житель. Мужчина использовал рыболовные сети, с помощью которых добыл окуней, щук, плотву, густеру и судака. Причинённый ущерб превысил 260 тысяч рублей. У подозреваемого изъяли сети, лодку и незаконно добытый улов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Санкция статьи предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Расследование продолжается.