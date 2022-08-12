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Политика

Калининград не видит рисков для транзита из-за отказа литовского банка брать рубли

Отказ литовского Šiauliu bankas обслуживать расчёты в рублях не повлияет на железнодорожный транзит в Калининградскую область из других регионов России, заявил пресс-секретарь губернатора области Дмитрий Лысков. Об этом пишет «Интерфакс».

«Все счета, которые должны были оплатить РФ за транзит груза через Литву, всегда выставлялись в евро. Так что то, что Šiauliu bankas перестал принимать платежи в рублях, никоим образом не скажется на железнодорожном транзите», — сказал он.

В ОАО «Российские железные дороги» также подтвердили, что на данный момент нет рисков для оплаты транзита. «РЖД рассчитывается за калининградский транзит с Литвой не в рублях. Пока расчёты проходят», — пояснили в компании.

Šiauliu bankas ранее объявил, что в связи с расширением санкций против России и Белоруссии он с 15 августа не будет осуществлять платёжные операции в российских рублях независимо от страны-получателя. А с 1 сентября банк не будет осуществлять платежи в Россию и Белоруссию или из них в любой валюте. Šiauliu bankas — единственный банк, через который можно заплатить за транзит грузов по железной дороге.

Позже служба расследований финансовых преступлений Литвы допустила исключения из санкционного режима при обслуживании платежей за калининградский транзит, однако пообещала рассматривать каждую ситуацию отдельно.

Еврокомиссия заявила, что санкции Евросоюза против России и Белоруссии не запрещают банкам обслуживать платежи за железнодорожные услуги и литовские власти должны донести это до сведения банков. Также ЕК не запрещает железнодорожный транзит в Калининградскую область.

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