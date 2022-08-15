«Луки Парк» будет праздновать свой день рождения два дня подряд

18:41, 15 августа 2022, ПАИ

В ближайшие выходные «Луки Парк» отпразднует свой день рождения. Об этом ПАИ сообщила корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».



Два года назад в Великих Луках открылся обновленный парк культуры и отдыха, который получил новый облик и новое название – «Луки Парк».

20 и 21 августа учреждение приглашает всех великолучан отметить свое двухлетие.



Корреспондент газеты узнала, что для гостей подготовлена масштабная программа.

Так, 20 августа с 14:00 – 15:00 пройдет волшебное фокус-шоу от настоящего мага-волшебника Игоря Вайновского.

15:00 – 16:00 состоится детская программа «С Днем рождения, «Луки Парк», а житель парка – Мишка Умка – приготовил для деток много конфет.

16.00 – 17.00 – детский батл по рисованию мелками на асфальте «С Днем рождения, «Луки Парк» на центральной площади.

В период с 17.00 до 18.00 впервые пройдет парад ходулистов и живых статуй на центральной площади парка с музыкальным сопровождением.

18:00 – 19:00 стартует научное шоу от известного чокнутого профессора.

В 19:00 – 21:00 меломанов порадует феерическое исполнение кавер-бэнда из Минска «DelightMusicBand».

21 августа программа будет не менее интересной.

С 15.00 до 16.00 желающие смогут принять участие в танцевальном флэшмобе с профессиональным хореографом ОХК Феникс Чистовой С.М.

В 16:00 стартует фестиваль красок с шоу-программой. А завершится день рождения мега-дискотекой под открытым небом, которая стартует в 18.00.