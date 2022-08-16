Антон Сергеев: Шефство над Бериславским районом не идёт в ущерб Псковской области
Шефство над Бериславским районом Херсонской области не идёт в ущерб Псковской области. Об этом заявил советник губернатора Антон Сергеев в эфире радиостанции «Луки FM» в рамках программы «Эксклюзив».
«Безусловно, мы помогали и будем помогать Бериславскому району, но это будет без ущерба для жителей Псковской области», – подчеркнул он.
Советник главы региона отметил, что в интернете определённые лица пытаются выставить эту историю в другом свете. «Что мы якобы сейчас все деньги и все возможности будем тратить на подшефный район Херсонской области, а никак не на Псковскую область. Это, конечно, мягко говоря, компиляция, а если посерьезнее, то просто перевирание фактов, обман жителей Псковской области, – сказал Антон Сергеев. – На самом деле всё будет делаться, причём для жителей Псковской области в первую очередь».
Он также обратил внимание, что существуют разные источники – федеральные средства, внебюджетные средства и другие. «И в рамках этих возможностей, и без ущерба для Псковской области, конечно, мы будем помогать подшефному Бериславскому району Херсонской области», – заключил советник.
Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.
Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также псковская делегация привезла с собой гуманитарную помощь. На место прибыли три фуры с продуктами, вещами, детскими и воркаут-площадками, а также два микроавтобуса.
Добавим, что гуманитарную помощь из Псковской области активно выдают в Бериславе.
О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.
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