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Экономика

Цена на газ в Европе превысила 2600 долларов впервые с начала марта

Цена газа в европейских странах поднялась выше 2 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

Общий рост стоимости газа с начала дня превышает 13 %.

Ранее «Газпром» не исключил, что цены на газ в Европе зимой могут подняться выше рекордных 4 000 долларов за тысячу кубометров.

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