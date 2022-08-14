Цена на газ в Европе превысила 2600 долларов впервые с начала марта
Цена газа в европейских странах поднялась выше 2 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.
Общий рост стоимости газа с начала дня превышает 13 %.
Ранее «Газпром» не исключил, что цены на газ в Европе зимой могут подняться выше рекордных 4 000 долларов за тысячу кубометров.
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