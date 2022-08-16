Стало известно, кто придёт на смену Дмитрию Нагиеву в шоу «Голос 60+»

19:30, 16 августа 2022, ПАИ

У шоу «Голос 60+» появилась новая ведущая. Это актриса театра и кино, телеведущая Лариса Гузеева. Съёмки очередного сезона уже начались.



Главная сваха России Роза Сябитова прокомментировала назначение своей коллеги по «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой на роль ведущей шоу «Голос 60+» вместо Дмитрия Нагиева. Сябитова считает, что заслуженная артистка России внесет в передачу «свою органику».



«Радуюсь тому, что Лариса будет вести столь важный проект. Знаю ее много лет и уверена, что она внесет свою органику, она профессионал своего дела. Уверена, что все получится, это будет интересный формат», – сказала ведущая «Газете.Ru».



Сябитова также призвала не сравнивать Гузееву с ее предшественником в «Голосе» Нагиевым: «Сравнивать Гузееву и Нагиева бессмысленно. Я нисколько не сомневаюсь, что у Ларисы будет своя подача, не менее интересная, чем у Димы».

Дмитрий Нагиев вел шоу «Голос 60+» на протяжении четырех сезонов. Сейчас он решил взять творческую паузу.