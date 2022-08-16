20 августа в Себежском районе пройдёт день деревни Дубровка

21:30, 16 августа 2022, ПАИ

В Себежском районе 20 августа пройдёт день деревни Дубровки. Об этом рассказали в районном культурном центре города Себеж.

В программе мероприятий: волейбольный турнир команд Себежского района, открытие мемориальной доски Артёму Максимову, выступление коллектива «Сударушка» Идрицкого дома культуры, праздничный салют и дискотека. Подробности смотрите в афише дня деревни.

Кроме того, устроители праздника обещают, что будет работать ярмарка декоративно-прикладного творчества.

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