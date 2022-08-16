20 августа в Себежском районе пройдёт день деревни Дубровка
В Себежском районе 20 августа пройдёт день деревни Дубровки. Об этом рассказали в районном культурном центре города Себеж.
В программе мероприятий: волейбольный турнир команд Себежского района, открытие мемориальной доски Артёму Максимову, выступление коллектива «Сударушка» Идрицкого дома культуры, праздничный салют и дискотека. Подробности смотрите в афише дня деревни.
Кроме того, устроители праздника обещают, что будет работать ярмарка декоративно-прикладного творчества.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
16 августа 2022
Стало известно, кто придёт на смену Дмитрию Нагиеву в шоу «Голос 60+»