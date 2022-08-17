Псковички отправились на смену в детский центр «Океан»

13:25, 17 августа 2022, ПАИ

Делегация из Псковской области в составе двух членов Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области принимает участие в тематической смене во Всероссийском детском центре «Океан». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На Дальнем Востоке России собрались 240 участников детских общественных советов (ДОС) при уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, среди которых Юлия Кунда из Пыталовского района и Юлия Гринченкова из Новоржевского.

Смена проходит по инициативе уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой с 12 августа до 1 сентября.

В рамках профильной смены ребята займутся проектной работой по стратегическим программам уполномоченного по правам ребёнка, примут участие в различных дискуссиях, мастер-классах и тренингах, сообщила псковский детский омбудсмен Наталия Соколова.