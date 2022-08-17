7 сентября Apple представит новую линейку iPhone

23:20, 17 августа 2022, ПАИ

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Американская корпорация Apple намерена представить новую модельную линию своих смартфонов IPhone 14 на презентации 7 сентября, старт продаж планируется 16 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Apple не подтвердила указанную дату, однако традиционно презентация новых моделей iPhone проводится в первой половине сентября.

Одновременно, вероятно, также состоится презентация новых моделей умных часов, iPad и компьютеров Mac, хотя, как указывает агентство, некоторые продукты могут быть представлены позднее на отдельных мероприятиях.

Как ожидается, в новой линии iPhone не будет модели с экраном 5,4 дюйма. Вместо этого появится базовая модель с экраном в 6,7 дюйма, который раньше был только у версий Pro.

У моделей серии Pro уберут «челку» – вырез в верхней части экрана, где размещается камера. Передняя камера останется, однако для нее не будет отводиться так много места на передней панели. Возможности камеры также будут улучшены. В модели Pro появится новый, более быстрый процессор. Так же говорят, что динамики смартфона станут заметно лучше предыдущих моделей, а автономность возрастёт на 1.5 – 2 часа.