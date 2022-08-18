Пропавший житель Куньинского района обнаружен мёртвым

11:02, 18 августа 2022, ПАИ

Пропавший в ночь с 11 на 12 августа житель Куньинского района обнаружен погибшим. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

25-летний мужчина уехал из района 11 августа на такси. Последний раз, по сообщению поискового отряда, его видели у банкомата на улице 3-й Ударной Армии в Великих Луках. По имеющейся у инициатора розыска информации, «приехал, расплатился, далее пошёл пешком».

По информации подписчиков группы, мужчина был найден мёртвым недалеко от реки Рябики в Великих Луках.