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Страна и мир

МИД России направил в Эстонию ноту протеста по поводу сноса памятников

Таким памятник был до сноса. Фото Вконтакте

Российский МИД направил ноту протеста эстонским коллегам по поводу демонтажа танка-памятника Т-34 в Нарве, сообщил заместитель директора департамента информации и печати ведомства Иван Нечаев. Об этом сегодня пишет РИА Новости.

Власти 16 августа демонтировали этот монумент и еще шесть памятников в Нарве, включая мемориальные плиты на центральной Петровской площади, обелиск красноармейцам, мемориал десанту в Мерикюла.

«В этой связи направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии», — отмечается в комментарии российского ведомства.
Нечаев напомнил, что всего за последнее время в Эстонии снесено около 15 объектов советского мемориального наследия.

«Эстонские горе-политики объявили курс на тотальную ликвидацию всего мемориального наследия советского периода», — добавил представитель МИД.
Он назвал также акцию в Нарве «позорной» и циничной.

Нампомним, что власти Эстонии демонтировали советский танк-памятник Т-34, установленный на въезде в приграничный с Россией эстонский город Нарва. Сейчас туда люди приносят цветы.
 

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