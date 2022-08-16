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Политика

Танк-памятник Т-34 демонтировали в Нарве

Советский танк-памятник Т-34, установленный на въезде в приграничный с Россией эстонский город Нарва, демонтировали для дальнейшего переноса в Эстонский военный музей в посёлке Виймси. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на эстонские издания.

Уточняется, что демонтаж занял около трёх часов, в целях обеспечения безопасности при переносе монумента на близлежащих территориях перекрыли дороги для транспорта и пешеходов.

Отметим, что решение о переносе танка-памятника одобрили депутаты Нарвского городского собрания 7 августа. Ранее премьер-министр республики Кая Каллас говорила, что надо как можно быстрее демонтировать все советские памятники на территории республики. Кроме того, она подчёркивала, что если городские власти в Нарве сами не уберут Т-34, то решение об этом примут на уровне правительства.

Напомним, что сегодня власти Эстонии закрыли мост между Ивангородом и Нарвой, являющийся действующей границей между двумя государствами. Как передает интернет-портал Delfi, возможная причина - демонтаж памятника Т-34.

Ранее правительство Эстонии заявило о запрете въезда для россиян с шенгенской визой на территорию страны.

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