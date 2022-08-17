Жители Нарвы возложили цветы к постаменту демонтированного танка Т-34

18:19, 17 августа 2022, ПАИ

Жители Нарвы возложили цветы к постаменту, с которого накануне убрали танк-памятник Т-34, посвящённый советским воинам, освобождавшим Прибалтику от нацистов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу оперативной группы Пыхьяской префектуры полиции Таави Кирсса.

По его словам, вечером 16 августа на месте демонтированного памятника собралось 50-60 человек.

Отметим, что советский танк-памятник Т-34, установленный на въезде в приграничный с Россией эстонский город Нарва, демонтировали для дальнейшего переноса в Эстонский военный музей в посёлке Виймси. Однако россияне просят передать танк в Псков.