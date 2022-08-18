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Происшествия

На территории Псковской области прогнозируется пятый, наивысший, класс пожарной опасности

По сообщению Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» с 19 августа местами, с 20 августа в большинстве районов по Псковской области прогнозируется 5 класс пожарной опасности по региональной шкале.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Псковской области предупреждает о возможности возникновения природных пожаров и напоминает о необходимости осторожного обращения с огнем.

При установлении 5 класса пожарной опасности разведение костров категорически запрещено.

Необходимо ограничить посещение лесных массивов и лесопарковых зон.

Рекомендуется не бросать горящие спички, окурки из окон автомобилей, проезжая по лесным дорогам, по дачным поселкам, по частному жилому сектору: возгорание может произойти от малейшей искры и привести к самым трагическим последствиям!

В частном секторе или на даче:

- не устраивать свалки горючих отходов;

- всегда быть наготове и держать в доступном месте инвентарь для тушения пожара: ведро, лопату, бочку с водой, ящик с песком;

- сухую траву сжигать вместе с мусором можно только в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, в 50 метрах от строений;

- опасаться сильных порывов ветра. При сжигании мусора, даже в железной бочке, учитывать направление ветра, чтобы случайно искра не полетела в сторону строений.

При пожаре звонить по телефону 01 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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