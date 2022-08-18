Эстония направит Украине противотанковое оружие и миномёты

21:05, 18 августа 2022, ПАИ

Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило еще один пакет военной помощи Украине, в рамках которого Киеву будет направлено больше вооружений, таких как минометы, противотанковые средства, а также полевой госпиталь, сообщила пресс-служба кабинета министров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эстония отправит Украине минометы, противотанковые средства и, в сотрудничестве с Германией, полевой госпиталь. Эстония также планирует поддержать обучение украинских вооруженных сил, инициированное Великобританией», – говорится в сообщении.

