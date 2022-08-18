Фестиваль красок и пенная вечеринка пройдут 21 августа в Пскове

22:02, 18 августа 2022, ПАИ

21 августа в Пскове на парковк е у ТЦ «Акваполис» пройдут пенная вечеринка для детей и молодежи и фестиваль красок Холли. Об этом сообщает паблик «Афиша Псков».



Праздник состоится с 18:00 до 19:30.



Вход на мероприятие свободный



Организаторы сообщают, что краска для фестиваля будет продаваться возле сцены:

Участились случаи продажи неоригинальной краски вне фестиваля. Поэтому вход на мероприятие с краской приобретенной вне фестиваля будет запрещен.



В финале фестиваля красок состоится пенная вечеринка для детей и школьников.



Сопровождающие родители с детьми до 10 лет могут приобрести билет ребенку а сами пройти бесплатно для сопровождения.